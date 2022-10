Gefährliche Jobs: 17.000 Unfälle in einem Jahr!

16 Todesopfer im Vorjahr in der Steiermark

Laut einer Statistik der AUVA kam es allein im Vorjahr zu 16.980 Arbeitsunfällen in der Steiermark: Dazu zählen alle Vorfälle bei den unselbstständigen Erwerbstätigen, inklusive Wegunfälle und Unfälle bei Schülern und Studenten. 16 davon endeten tödlich. Vier Todesopfer waren im Bausektor zu beklagen, je drei in den Bereichen Land-, Forstwirtschaft sowie Beherbergung. In Gesamtösterreich starben sogar 68 Menschen.