„Gladiator“ steigt für vegane Ernährung in Arena

Zu Gast bei der Merkur-Versicherung in Graz - wo er am Abend im Restaurant Arravane mit dem neuen Chefkoch Thomas Galler auch den fleischlosen Kochlöffel schwingt - hielt er am Mittwoch ein flammendes Plädoyer für eine gesunde Lebensweise: „Spätestens mit Ende 40 muss man genau darauf achten, was man zu sich nimmt. Wir behandeln unseren Körper leider teilweise so, als ob man ihn austauschen haben.“ Ohne tierische Produkte fühle er sich besser, betont der Schauspieler, für den auch positive Umwelteffekte und das Ablehnen von Massentierhaltung eine Rolle spielen.