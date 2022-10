Steiermark-Endergebnis: Wlazny überholt Grosz

Bierpartei kommt in Puntigam und Leoben gut an

Wo waren die Kandidaten besonders stark? Auf den 35-jährigen Musiker und Arzt Wlazny stieß man am Sonntagabend vor allem in Puntigam an: 8,4 Prozent im Grazer Brau-Bezirk. Gut, besser, Wlazny hieß es auch in der Bier-Stadt Leoben: gleich 9,6 Prozent!