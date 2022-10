Die Mayerin singt über Wunder, die immer da sind

„Wir leben in einer Zeit, in der man sich selbst immens stresst und die leider auch mit Angst besetzt ist. Oft sieht man die kleinen Wunder, die das Leben für einen bereit hält, gar nicht mehr, weil man so in seinen Problemen verhaftet ist“, meint Ulli Mayer. Mit ihrem Lied will sie aufrütteln, den Leuten sagen: Schaut hin, die kleinen Wunder sind da, denn: „Das Wunder san wir.“