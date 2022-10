Preis für russischen Oppositionellen Kara-Mursa

Der Vaclav-Havel-Preis des Europarats geht in diesem Jahr an den inhaftierten russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa. Es „erfordert heutzutage in Russland unglaublichen Mut, sich gegen die herrschende Macht zu stellen“, begründete die parlamentarische Versammlung der Straßburger Länderorganisation am Montag die Wahl. Kara-Mursa war vor kurzem in Russland wegen „Hochverrats“ angeklagt worden.