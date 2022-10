175 Euro Gehaltsplus für Pflegefachkräfte in Graz

„Es sind keine einfache Zeiten, unsere Bewerbungslisten sind leer“, legte Jörg Hohensinner, Pflegedienstleiter der Albert Schweitzer Klinik in Graz, am Montag bei einem Pressegespräch die Karten ungeschönt auf den Tisch. Unangenehme Folge: Trotz einem stetig wachsenden Bedarf an Pflegeplätzen müssen aktuell 70 von 406 Betten in den insgesamt vier Heimen der Stadt Graz unbelegt bleiben.