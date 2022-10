Viel Lob für den Aufsteiger, aber wenig Cleverness

Die Hinrunde in der Bundesliga ist absolviert und Aufsteiger Austria Lustenau liegt mit zwölf Punkten durchaus im Plansoll. Einziger Wermutstropfen: Das Team von Trainer Markus Mader hat nach dem sensationellen Start in den letzten sechs Runden lediglich zwei Zähler ergattert. Woran liegt es, dass die Lustenauer in den letzten Wochen nicht mehr so in Fahrt kamen? Mader analysiert die Schwächen: