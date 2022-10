Kitzsteinhorn fährt voll auf Finnen-Treibstoff ab

Äußerst innovativ geht man nun das Thema Treibstoff an. „Wir haben als erstes Skigebiet ab Dezember am Maiskogel HVO-Treibstoff im Einsatz. Der ist biogen, stammt aus Abfallprodukten. Wir importieren 80.000 Liter aus Finnland. Das ist teurer als konventioneller Diesel, spart aber 85 Prozent an CO2 ein. Pistenbully und Co. werden im Testbetrieb ausschließlich damit bedankt“, erklärt Karlsböck.