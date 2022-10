Was Sie zur Bundespräsidentenwahl wissen müssen

Exakt 392.684 Salzburger sind am Sontag bei der Wahl des Bundespräsidenten berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Davon haben 54.375 Salzburger eine Wahlkarte beantragt und zum Teil schon gewählt. Die Wahlkarten konnten per Post eingeschickt werden. Falls dies noch nicht geschehen ist, kann eine Wahlkarte am Sonntag in jedem Wahllokal abgegeben werden. Falls jemand mit Wahlkarte doch in sein ursprünglich vorgesehenes Wahllokal geht, muss er die erhaltene Wahlkarte mitbringen und abgeben.