Neue Lernmethoden in digitalem Zeitalter

Die Zukunft ist digital. Vor allem beim Lernen. Das hat nicht erst die Coronakrise gezeigt. So bietet etwa die Digitale Lernwerkstatt auf ihrer Online-Plattform neben individuellen Unterstützungsangeboten durch Lernbuddys (Lehramtsstudierende) auch Lernvideos, Tutorials oder spannende Experimente für Familien mit Schulkindern an. Und alle Familienpass-Besitzer haben pro Semester die Möglichkeit, acht Stunden an digitaler Lernbegleitung kostenlos zu nutzen.