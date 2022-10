Feine Garne gegen grobe Asien-Textilien

Merino zu 100 Prozent oder ebenso viel Hanf! Das sind die ökologischen Wundermaterialien, aus dem in der österreichweit einzigartigen Textilwerkstatt in Schönau an der Triesting im Bezirk Baden jetzt kuschelig wärmende Socken für den nahenden Winter gestrickt werden. Warum, das lesen Sie hier...