9 Todesopfer bei Explosion an Tankstelle in Irland

Was die enorme Explosion in dem kleinen Dorf Creeslough am Freitag ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar, so die irische Rundfunkanstalt RTÉ am Samstag. Den in großer Zahl herbeigeeilten Rettungskräften bot sich ein Bild der Zerstörung. Die Tankstelle und mehrere angrenzende Gebäude waren teils schwer beschädigt, wie auf Fotos zu sehen war.