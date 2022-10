Sabotage im Maisfeld: Eisenteil demoliert Maschine

Bisher unbekannte Täter steckten in einem Maisfeld in Liesfeld, Gemeindegebiet von Kundl, eine Eisenstange in eine Maispflanze, wodurch die Schneideblätter einer Erntemaschine beschädigt wurden. Nach Angaben des Geschädigten kann sich der Schaden bis zu einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag belaufen.