Supermarkt-Kassierin vertrieb Revolver-Räuber

Der Eurospar in der Salzburger Sterneckstraße, am Donnerstagabend um 19.21 Uhr: Kurz vor Ladenschluss betritt ein komplett in schwarz gekleideter Mann – schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Hose, schwarze Lederjacke – die Geschäftsräume des Supermarktes. Er schaut sich in den Gängen um, zehn Minuten vergehen. Es ertönt die Durchsage zur Geschäftsschließung. Mit einer Packung Rasierer und einer Kaugummi-Dose begibt sich der Mann mit FFP2-Maske zur Kasse.