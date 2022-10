„Blamage!“ Presse geht mit Lazio hart ins Gericht

„Gazzetta dello Sport“: „Die Truppe von Lazio-Coach Maurizio Sarri glänzt nicht, bleibt aber in der Europa League im Rennen. Lazio bestätigt auch in Graz, keine besondere Vorliebe für Matches im Ausland zu haben. Das Unentschieden kommt am Ende einer Partie, in der Lazio vor allem in der ersten Stunde arg unter dem Angriff der Hausherren gelitten hat, die mehrmals nur knapp das Tor verfehlt haben. Die Führung des Matches hatten immer die Grazer in der Hand“.