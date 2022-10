Lebensmittel: Kaufen Sie noch Markenprodukte?

Der Einkauf der täglichen Lebensmittel erleichtert unser Geldbörsel immer mehr. Die von der Arbeiterkammer als „haarsträubend“ beschriebene Teuerung lässt selbst den Preis einst günstiger Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel steigen. Betroffen sind vor allem Produkte wie Mehl, Nudeln, Brot oder Tomaten. Wer vorher gerne Markenprodukte gekauft hat, geht nun als Konsequenz vielleicht lieber zum Discounter. Wie ist das bei Ihnen? Legen Sie noch Wert auf Markenprodukte? Was denken Sie generell über Markenprodukte in Bezug auf Lebensmittel? Teilen Sie es gerne in den Kommentaren!