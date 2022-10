Nacktheit in Film und TV: Ab wann wird’s zu viel?

Es gibt Filme und Serien, in denen gefühlt alle paar Minuten jemand nackt ist oder wo ständig Figuren miteinander schlafen und intim werden. Die Meinungen dazu sind eher gespalten: Dem einen ist es zu viel, der anderen zu wenig. In dieser Folge schaut sich Podcasterin Annie Müller Martínez mit Schauspieler*in, Kabarettist*in und Regisseur*in Elena Wolff mal ganz genau an, wie mit Sex und Nacktheit in Filmen und Serien umgegangen wird.