Schöttel hofft: „Nicht immer gegen die Gleichen“

Im Lager der österreichischen Nationalmannschaft blickt man am Sonntag (12 Uhr) mit Spannung nach Frankfurt. In der Mainmetropole erfolgt die Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen für die EURO 2024 in Deutschland. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hat keinen Wunschgegner, das stellt er im Interview mit sportkrone.at-Redakteur Mario Drexler deutlich klar. Doch er hofft, dass „wir nicht immer gegen die Gleichen spielen“.