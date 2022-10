Berg-Legende Messner kritisiert Klimastreiks

Mount-Everest-Ikone Reinhold Messner geht in neuem Buch mit der „Fridays for Future“-Generation hart ins (Öko-)Gericht. Fast schon zornig und virtuell die Faust gen Berghimmel ballend wird Messner, wenn man ihn - wie in vielen Interviews zu seinem Buch „Sinnbilder“ - auf junge Klimaschützer von heute anspricht. Den „Fridays for Future“-Demonstranten, die, angefeuert von der „Ökoheiligen“ Greta Thunberg, auf der Straße herumlaufen, kontert er, dass das nachhaltig gar nichts nutze.