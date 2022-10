Mehr Platz für die Kleinen

„Wir müssen den Zuzug jetzt deswegen bremsen“, sagt der Ortschef. Auch die Bauvorhaben in der Flachgauer Gemeinde will der Bürgermeister in Zukunft einschränken. „Es muss sich jetzt alles erst einmal einpendeln. Deswegen werden wir auch Neuwidmungen eher zögerlich behandeln“, sagt Ließ.