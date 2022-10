Bürgermeister: „Bevölkerung wird nicht geschützt“

Bei allen Bewohnern wurde ein Abstrich genommen. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Was Bukovc besonders sauer aufstößt: „Die Bewohner dürfen sich weiter frei bewegen und wurden nicht unter Quarantäne gestellt. Das hätte man bis zum Vorliegen der Testergebnisse machen müssen.“ Das ärgert Bukovc besonders, weil die Bewohner aktuell nicht in andere Asylheime verlegt werden dürfen, um keine anderen Asylwerber zu gefährden. Die Zustände im Bergheimer Asylheim, das eigentlich für 250 Menschen gedacht war, nun aber Heimat von 451 Personen ist, stört nicht nur den Ortschef.