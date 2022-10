Dornbirner Löwen erwarten eine heiße Atmosphäre

Ein Marathon, kein Sprint

Der Auftakt in die Liga ist wichtig für Tsirogiannis. Zu viel Wertigkeit will er dem Erstrundenduell aber dennoch nicht geben. „Mit guten Leistungen und Ergebnissen kommt man in einen Lauf“, sagt er, „aber entschieden wird die Liga nicht am Samstag. Eine Meisterschaft ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“