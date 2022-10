Zwei Burschen drohten mit Amoklauf an Schule

Der 15-Jährige war zum Zeitpunkt, als der Amoklauf stattfinden sollte, in Jugendpsychiatrie. Er habe das Thema Amoklauf schon immer interessant gefunden „umso mehr, als ich wegen meiner Sexualität erniedrigt wurde“, erzählte er. Er habe sich immer wieder in den Täter hineinversetzt, „um mich nicht so machtlos zu fühlen“. Die Mobber in der Schule hätten ihn und seinen Freund auch immer wieder mit Gewalt bedroht. Ein Teil der Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.