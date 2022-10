Kletterer stürzt 40 Meter senkrecht in den Tod

Tragisches Alpinunglück am späten Mittwochnachmittag im Tiroler Zirl (Bezirk Innsbruck-Land): Ein Italiener stürzte beim Klettern in der Martinswand in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Da der Mann allein unterwegs war, ist die Absturzursache noch völlig unklar.