1000 Polizisten räumten Crack-Lager in Paris

Die Pariser Polizei greift hart durch. Nicht nur, dass immer wieder improvisierte Flüchtlingslager aufgelöst werden, nun geht es auch der Drogenszene an den Kragen. Rund 1000 Beamte haben am Wochenende ein Lager geräumt, in dem sich rund 400 zumeist von Crack abhängige Süchtige aufhielten. Es handle sich um einen wichtigen Schritt, um die öffentliche Ordnung in der Hauptstadt wiederherzustellen.