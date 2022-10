Ende September qualifizieren sich die Frauen des SKN St. Pölten für die bevorstehende Champions League Gruppenphase. Dort wartet der zweifache Sieger aus Wolfsburg, AS Roma und Slavia Prag. Im Krone-Sport-Talk mit Moderator Martin Grasl spricht Präsident Wilfried Schmaus über die Chancen in der Gruppe, die Entwicklung des Frauen-Fußballs sowie die umstrittene WM in Katar. Zum Auftakt der Gruppenphase gastiert man übrigens in Wolfsburg, die absoluter Favorit sind. Was es dazu braucht? „Eine Chinesische Mauer mit einem Turbo vorne“, so die Ansage von Schmaus.