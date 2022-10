Berührende Schicksale rund um den Klimabonus

Was hat Haimbuchner dazu motiviert?

Mit seiner Ankündigung, seinen Klimabonus an Bedürftige zu verlosen, hatte der freiheitliche Landeshauptmann-Stellvertreter einigen innenpolitischen Staub aufgewirbelt. Was hat ihn dazu motiviert? „Natürlich ist es auch eine Art Protest gegen dieses Pfusch-Gesetz. Denn Asylwerber, Inhaftierte und auch tausende Millionäre bekommen den Bonus. Die wirklich Bedürftigen erhalten allerdings viel zu wenig“, so Haimbuchner. „Mit der Verlosung kann ich wenigstens zehn unmittelbar Betroffenen - sieben Frauen und drei Männern - eine kleine Freude machen.“