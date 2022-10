Italien-Insider traut Sturm die Überraschung zu

Der Ex-Sturm-Star spielte Anfang der 2000er bei Brescia – unter anderen mit dem heutigen Lazio-Sportchef Igli Tare. Und noch heute hat Schopp die Serie A genau im Blick, verfolgt zahlreiche Spiele. Auch jene der Römer: „Lazio gehört zur Crème de la Crème in Italien. Ein Topklub, der auch immer wieder Titel holt.“ Wie 2019 den Pokal, 2018 und 2020 den Supercup. „Und auch in dieser Saison ist Lazio gut gestartet, ist Vierter in der Liga. Vor den Mailänder Klubs, dem Stadtrivalen AS Rom und Juventus Turin.“ Das zeigt, welch harte Nuss auf die „Schwarzen“ zukommt.