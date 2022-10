Harder Eurofighter sammeln fleißig Bonusmeilen

Sonntagfrüh im Dunkeln erst mit dem Reisebus vom Ligaspiel aus Graz zurück, ging es für Hards Handballer schon am Montag weiter. Vom Flughafen Memmingen flogen die Roten Teufel nach Nordmazedonien. Dort steht heute (18.45) das Rückspiel in der zweiten Quali-Runde zur EHF European League gegen Butel Skopje an.