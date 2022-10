Riesenwirbel um Schnabls Donezk-Vergleich

Jede Gelegenheit wird in Wahlkampfzeiten genutzt, um dem politischen Gegner ans Zeug zu flicken. So konnte es sich Franz Schnabl beim SPÖ-Landesparteitag in Schwechat nicht verkneifen, nach seiner Kür zum Parteivorsitzenden mit 89 Prozent auf Karl Nehammers 100-Prozent-Ergebnis beim Bundesparteitag der ÖVP in Graz anzuspielen: Die SPÖ sei eine ehrliche, eine demokratische Partei. „Das unterscheidet uns, weil wir nicht falsch sind und uns verstellen, von Wahlergebnissen, die man in Graz oder Donezk macht.“