Autorin: „Ukrainer zu sein, heißt mutig zu sein“

Stattdessen hat sie an dem Tag, an dem aus ihrem Ehemann ein Soldat wurde, ihre Taschen gepackt und ist mit ihrem Sohn Ivan und ihrer Katze aus Charkiw geflohen. „Wir sind zuerst zu meinen Eltern, dort ist unsere Katze auch jetzt noch. Dann bekam ich das Angebot für ein Stipendium in Österreich und wir sind hierher gekommen“, sagt sie. Zuerst waren sie in Krems, seit drei Monaten sind sie in Graz - betreut von der Kulturvermittlung, die seit vielen Jahren verfolgten Künstlern ein Exil in Graz bietet.