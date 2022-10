Herzdame von ÖFB-Star beweist: Das Baby gedeiht

Es sei etwas ganz Besonders („sweetness“), an der Genese eines Babys in ihrem Bauch teilzuhaben, schreibt sie auf Instagram sinngemäß. Dazu postet Anna Christina ein Foto von sich, das in der Tat eine (kleine) Bauch-Wölbung zeigt. Message dahinter: alles unter Kontrolle, Schwangerschaftswoche 24 geschafft.