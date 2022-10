Svazek bleibt Chefin der Salzburger Freiheitlichen

Marlene Svazek bleibt Frontfrau der Salzburger FPÖ. Die Delegierten wählten am 32. Landesparteitag in Seekirchen die 30-Jährige mit 97,8 Prozent zur Landesparteiobfrau. In ihrer Rede holte Svazek, vor allem im Hinblick auf die Landtagswahl, zum Rundumschlag aus.