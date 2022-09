Polizei rettet Hundebabys von Autobahnparkplatz

Am Autobahnparkplatz Krenglbach an der A8 direkt bei den Mülltonnen wurden zwei kleine - offensichtlich ausgesetzte - Hundewelpen aufgefunden. Die deshalb alarmierte Autobahnpolizei „führte“ das herzige Duo gleich „ab“, versorgte es am Posten und bat die Tierhilfe Gusental um Unterstützung.