FK Austria Wien gegen SK Sturm Graz ab 17 Uhr LIVE

Besagter Schicker gab die Gratulationen gern zurück. „Die Austria hatte gute, gezielte Transfers im Sommer, hat sich sportlich sehr gut entwickelt. Sie spielen einen sehr aktiven Fußball“, meinte Sturms Sportchef. Seine Mannschaft könnte Wien als Zweiter verlassen, wenn der LASK am Vortag gegen Salzburg Punkte lässt. Laut Bundesliga-Angaben treffen in diesem Duell jene Mannschaften aufeinander, die ihre Pressing-Linien am weitesten vom eigenen Gehäuse entfernt starten: Sturm (43,8 m) hat in dieser Statistik Platz 1 vor der Austria (42,6) inne. Auf Platz 2 liegt Sturm in der Statistik der erhaltenen Gegentreffer. Erst fünf kassierten die Steirer, nur Salzburg (4) musste noch weniger einstecken. In neun Liga-Spielen gelangen den Grazern aber auch nur 14 Tore.