Vorarlberger Landesrechnungshof sei am Anschlag

Nachdem die Mitglieder des Rechtsausschusses am Mittwoch einstimmig das neue Parteienförderungsgesetz beschlossen haben, legte die Opposition am Donnerstag nach. In einem gemeinsamen Landtagsantrag kritisieren FPÖ, NEOS und SPÖ, dass die personelle und budgetäre Ausstattung des Landesrechnungshofs nicht gewährleistet sei. Künftig soll im Kontrollausschuss über die Ausstattung beraten werden.