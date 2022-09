Buchpräsentation: Für mehr Spirit an der Spitze

Selbst das Schreiben des Buchs, zu dem ihn Prior Johannes Pausch vom Kloster Gut Aich inspiriert hat, sei „eine spirituelle Tätigkeit“ gewesen, so Drexel. Das Buch richtet sich übrigens nicht nur an Wirtschaftsmanager, sondern an Führungskräfte aller Art. „Wir brauchen überall mehr Spirit“, sagt Drexel. Gerade auch in der Politik und anderen gesellschaftlich wichtigen Bereichen, davon ist der Top-Manager überzeugt.