„Lohn statt Taschengeld!“

Das Regenwetter passte am Mittwoch exakt zur Lage der behinderten Menschen im Land. Österreichweit machten Demonstrationen am Mittwoch darauf aufmerksam. Denn noch immer hapert es an der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – und das seit 14 Jahren. „Bei den essenziellen Punkten ist noch gar nichts passiert“, sagt Guido Güntert, Geschäftsführer der Lebenshilfe Salzburg.