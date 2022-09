Bewährungsstrafen für jugendliche Räuber

Allen fünf wird das Verbrechen des schweren Raubes vorgeworfen: Laut Anklage hatte die Gruppe am 5. September 2021 einen gleichaltrigen Jugendlichen gesucht und diesen nahe des Makartplatzes gefunden. Dabei drohten sie ihm Schläge an – einer schlug ihm auch auf den Nacken. Ein damals noch 14-Jähriger setzte dem Opfer sogar ein nicht aufgeklapptes Taschenmesser an den Hals, bedrohte es. Danach bedienten sich die Jugendlichen selbst an der Geldbörse des Opfers. Beute: 15 Euro.