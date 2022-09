Kamin- und Kachelöfen sind jetzt „heiße Ware“

Material für Kachelöfen ist vorhanden

Innerhalb einer Woche nach dem krassen Anstieg der Energiepreise waren Öfen in den heimischen Baumärkten ausverkauft. „Es wurde auch alles aufgekauft, was man zusätzlich für Öfen benötigt. Auch Zubehör wie Glasplatten und ähnliches. Nur ein Pelletsofen um 999 Euro ist erhältlich. Der wurde heute nicht abgeholt, den kann man sich sofort holen“, erzählt ein Mitarbeiter. In Fachgeschäften zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Franz Trummer betreibt ein solches in Ottensheim und sagt: „Material für Kachelöfen ist derzeit noch vorhanden. Speicheröfen sind also noch kein Problem, aber eben auch teurer.“ Für einen Kachelofen muss man aber auch um einiges tiefer in die Tasche greifen. Kostenpunkt: Mindestens 12.000 Euro.