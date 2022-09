Terrorverdacht: Anklage gegen Salzburger (15)

Dem gebürtigen Tschetschenen wird in der Anklageschrift vorgeworfen, sich am Islamischen Staat (IS) beteiligt zu haben. Demnach teilte er auf mehreren Internetplattformen Propaganda des IS. Die Videos bestanden etwa aus Hinrichtungsszenen und diversen Kampfhandlungen und sollten mehr Mitglieder für einen bewaffneten Glaubenskrieg mobilisieren. Außerdem soll er salafistisch-dschihadistische Lobpreisungen und Kampflieder verbreitet haben.