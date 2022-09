Sorge um psychische Gesundheit in Medizinberufen

Die Medizinberufe sind vor allem in der Coronavirus-Pandemie in den Fokus geraten. „Wir haben unser Gesundheitspersonal mit Masken und weiterer Schutzkleidung ausgestattet, aber haben wir genug getan, um die psychische Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen?“, fragte Azzopardi-Muscat. Sie kritisierte das Arbeitssystem in medizinischen Berufen, das beispielsweise oft keine ausreichenden Pausen erlaube.