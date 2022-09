Noch kein Ansturm auf Österreichs Moskau-Botschaft

Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin am 21. September verkündete Teilmobilmachung hat an der österreichischen Botschaft in Moskau zu keinem merklichen Anstieg von Visaanträgen geführt. Dies erklärte am Montagabend eine Sprecherin des österreichischen Außenministeriums auf APA-Anfrage. Sehr viele russische Staatsbürger haben in den letzten Tagen ihr Heimatland verlassen - die Exilzeitung Nowaja Gaseta Europa schrieb am und mit Stand vom Wochenende über 261.000 Männer.