Deutscher (53) verletzt: Schnitte im Gesicht

Ein 53-Jähriger zog sich am 26.9.2022 erhebliche Verletzungen im Gesicht zu. Der Mann arbeitete auf einer Baustelle in einer Baugrube in Innsbruck, als gegen 14.10 Uhr der Unfall passierte. Der Deutsche war gerade mit Schnittarbeiten beschäftigt - und zwar mit einem Trennschleifer. Nach den bisherigen Ermittlungen seitens der Polizei dürfte der Mann dabei abgerutscht sein und sich mit dem Arbeitsgerät so die Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.