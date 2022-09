Räuber kam mit Sturmhaube und FFP2-Maske

Ein Raubüberfall hat sich in der Nacht zum Montag, kurz vor Mitternacht, an der Wiener Bundesstraße in Hallwang (Salzburg) ereignet. Ein mit Sturmhaube und Mundschutz maskierter Täter stürmte in die dortige Jet-Tankstelle, bedrohte den Angestellten und entkam mit Bargeld. Die Fahndung läuft.