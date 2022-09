Seltene Einblicke am Tag des Denkmals

Der Tag des Denkmals, den es bereits seit 1998 gibt, soll die Aufgaben des Bundesdenkmalamtes vermitteln und zeigen, wie wichtig die gute Zusammenarbeit mit den Eigentümern von Denkmälern ist. Immerhin geht es um die Erhaltung des österreichischen Kulturerbes. Das Burgenland zeigt sich dabei vielfältig: In der Pfarrkirche Heiliger Leonhard in Neudorf etwa begegnet man gleich fünf unterschiedlichen Kunstepochen, in Bernstein wartet eine Mini-Burgführung. Das Freilichtmuseum Gerersdorf bietet Einblicke in die vergangene Lebenswelt Pannoniens und auch das Ortsmuseum Jois bietet eine „Zeitreise“ von der Steinzeit zur Weinzeit. In die versunkene Welt einer nachhaltigen Landwirtschaft führt das Landtechnikmuseum in Sankt Michael, während in der ehemaligen Synagoge von Kobersdorf an die verlorenen jüdischen Gemeinden des Burgenlandes erinnert wird. Einen besinnlichen Abschluss bietet die evangelische Kirche von Schmiedrait mit einem abendlichen Konzert.