Gerhard Berger: Hirscher? „War eine gute Einlage“

Ex-Ski-Star Marcel Hirscher hat am Samstag vor dem DTM-Rennen in Spielberg in einem Audi R8 LMS Fans über den Red Bull Ring pilotiert. „Danke an den Marcel. Das war eine gute Einlage. Seine ersten Schritte im Rennauto waren gut“, so DTM-Chef Gerhard Berger im Interview mit krone.tv-Reporter Martin Grasl.