„Keins von euch soll jemals frieren“

Mit Wärme ging mein Vater verschwenderisch um. Wärme, wie er sie verstand. Gewiss eine Erinnerung an die Kriegswinter in Russland. Der Kachelofen wurde nie kalt. Im Gegenteil: Mein Vater heizte so übermäßig in Küche und Stube, dass wir oft mit Schweißperlen auf der Stirn am Tisch saßen, während in unseren Schlafkammern die Eisblumen an der Innenseite der Fenster erblühten. Und nie ging der Ofen aus. Wenn wir Kinder das schnelle Frühstück hinunterschlangen, um noch den Bus zu schaffen, war es schon wohlig warm in der Küche. Nachts legte mein Vater nämlich immer vier abgezählte Kohlestücke in den Ofen. In die Kunst des Heizens ließ er sich nicht dreinreden. Da war er Fachmann.