Caritas-Chef: „Brauchen Schutzschirm für Menschen“

Auch der Caritas-Präsident verschafft sich beim „Krone“-Gespräch vor Ort einen Eindruck von der Lage. „In der Corona-Krise war die Devise bei den Unternehmen: ,Koste es, was es wolle.‘ Jetzt brauchen wir auch einen Schutzschirm für die Menschen“, so Michael Landau. Zudem brauche man auch Zusammenhalt und Zuversicht im Land, die Bereitschaft, zusammenzustehen und nach Kräften einen Beitrag zu leisten. Landau: „Da denke ich, kann sich jeder auch die Frage stellen, was ist das, was ich selber dazu beitragen kann? Das ist etwa die Bereitschaft zu teilen, da kann einem auch der berühmte Satz von J. F. Kennedy einfallen: ,Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst.‘“