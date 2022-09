Polizei zog vier Alko-Lenker aus dem Verkehr

Am Donnerstagnachmittag war eine Salzburgerin (60) in der Gaisbergstraße in Salzburg von ihrem Fahrrad gestürzt. Die Frau verletzte sich. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Laut Alko-Test hatte sie 2,3 Promille intus. Stunden später, am Abend, hielten Polizisten in Zell am See einen Autofahrer an: Der Einheimische (50) fiel aufgrund seiner Fahrweise auf. Er hatte 2,1 Promille im Blut, heißt es von der Exekutive. Der Führerschein wurde ihm umgehend abgenommen.